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Оптовым покупателям

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Интернет магазин «ФОРМЕКС» — это одежда МВД, ДПС, МЧС, МО и Камуфляж от производителя! Спецодежда, снаряжение и фурнитура для оптовых и розничных покупателей. Наш магазин способен удовлетворить запросы любых потребителей, закупающих форму для специализированных подразделений и частных компаний, а также для тех, кто ищет себе удобную одежду для активного отдыха и путешествий.

История компании «ФОРМЕКС» берет начало в далеком 1996 году — именно тогда был основан «ФОРМЕКС»: спецодежда и форменная одежда. За более чем пятнадцатилетнюю историю нашей фирмы мы прошли большой путь: сегодня компания включает в себя сеть оптовых и розничных фирменных магазинов, пять швейных фабрик и складской комплекс.
Вот уже более 20 лет мы производим и поставляем армейскую форму для государственных служб и военизированных подразделений— включая Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральную службу охраны, Федеральную службу безопасности, Министерство чрезвычайных ситуаций.

Магазины «Формекс» на карте России

Филиалы Формекс

Список филиалов 15

Наше производство:

  • Спецодежда и форменная одежда;
  • Погоны;
  • Трикотаж (футболки, майки,тельняшки,трусы);
  • Кепи летние кмф и однотонные, ДПС,ОВД (полиция);
  • Ремень парадный, ремень текстильный для сотрудников ОВД;
  • Вышитые нашивки;
  • Спортивные сумки;
  • Перчатки и рукавицы;