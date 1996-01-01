Интернет магазин «ФОРМЕКС» — это одежда МВД, ДПС, МЧС, МО и Камуфляж от производителя! Спецодежда, снаряжение и фурнитура для оптовых и розничных покупателей. Наш магазин способен удовлетворить запросы любых потребителей, закупающих форму для специализированных подразделений и частных компаний, а также для тех, кто ищет себе удобную одежду для активного отдыха и путешествий.



История компании «ФОРМЕКС» берет начало в далеком 1996 году — именно тогда был основан «ФОРМЕКС»: спецодежда и форменная одежда. За более чем пятнадцатилетнюю историю нашей фирмы мы прошли большой путь: сегодня компания включает в себя сеть оптовых и розничных фирменных магазинов, пять швейных фабрик и складской комплекс.

Вот уже более 20 лет мы производим и поставляем армейскую форму для государственных служб и военизированных подразделений— включая Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральную службу охраны, Федеральную службу безопасности, Министерство чрезвычайных ситуаций.